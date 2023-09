Garcia ha caricato Osimhen con una frase in vista di Bologna-Napoli: il tecnico punta molto su Victor

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come Rudi Garcia faccia davvero molto affidamento su suo centravanti Victor Osimhen. Ieri l'allenatore francese ha speso belle parole per la punta nigeriana in conferenza stampa.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Il nuovo tecnico azzurro Rudi Garcia, si affida al suo cannoniere, inceppatosi nelle ultime due gare: «Victor spero abbia le stesse occasioni di Braga e farà sempre almeno un gol, se non di più. In Portogallo è stata una eccezione ed ha avuto un po’ di sfortuna. Lui è fra i migliori al mondo, non c’è dubbio».

Un bel modo di caricare il proprio centravanti, perché in un Napoli che dietro fatica ed è costretto a cambiare per via degli infortuni, e sul piano del gioco ancora è singhiozzante, avere un riferimento lì davanti è fondamentale. E Victor non è tipo che si fa condizionare in negativo dal momento non brillante della squadra".