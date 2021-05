Galtier-Napoli, sarà difficile: altri due club su di lui ma spunta una convinzione di ADL su Gattuso

Napoli Calcio - Non c'è solo il Napoli dietro Galtier. E De Laurentiis lo sa bene. C'è il Nizza ma anche il Lione. Dunque, non sarà semplice passare da un colloquio a un bel deciso oui del marsigliese che sta riuscendo nell'impresa di fermare la dittatura del Psg in Ligue 1.

D'altronde, lo stesso patron azzurro mica ha già concluso il suo casting. L'idea di un colpo di scena targato Gattuso, però, sembra l'unica ipotesi esclusa dal ventaglio sul tavolo, come riporta Il Mattino. De Laurentiis non ha mai mandato un segnale di riapertura (e Rino è rimasto in attesa fino a pochi giorni fa) né adesso Gattuso è più disposto ad ascoltare il suo presidente. D'altronde, di sicuro De Laurentiis non si metterebbe nelle condizioni di farsi rifiutare la proposta di restare da parte di Ringhio.