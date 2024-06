Gaetano-Zerbin, Conte ha deciso: saranno valutati nei due ritiri, una decisione sarà presa soltanto a fine mercato

Gianluca Gaetano è di casa a Napoli. Non è solo napoletano di nascita e formazione, avendo attraversato tutto il settore giovanile azzurro, ma ha già fatto parte - come Zerbin - della rosa tricolore con Spalletti.

Gaetano-Zerbin, Conte li valuterà in ritiro

Quest'anno a gennaio è ripartito dal Cagliari di Ranieri che, anche grazie ai suoi quattro gol, ha ottenuto la salvezza. Gaetano, centrocampista offensivo, è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità sfiorando anche la chiamata nei trenta preconvocati di Spalletti per l'Europeo. Solo dopo i ritiri verrà presa una decisione sul suo futuro. Vale lo stesso per Zerbin, doppietta in Supercoppa contro la Fiorentina prima del prestito al Monza dove ha collezionato 13 presenze giocando come esterno sinistro con Palladino. Conte scoprirà anche Matija Popovic, serbo di 18 anni girato proprio al Monza a gennaio per la mancanza di slot da extracomunitario.