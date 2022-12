Gazzetta - Convince l'esperimento Gaetano: pressing e fraseggio, ma la squadra deve imparare a fidarsi di lui

Notizie Napoli calcio. Gianluca Gaetano sta proseguendo il suo percorso di crescita che a breve potrebbe prevedere del minutaggio in più con la maglia del Napoli. L'eventuale partenza di Demme permetterebbe al classe 2000 di avanzare nelle gerarchie di Spalletti, come dimostrato nel ritiro in Turchia.

Napoli, bene l'esperimento Gaetano

Nelle due amichevoli disputate, Gaetano si è districato bene nel nuovo ruolo cucitogli addosso da Spalletti. Ecco quanto scritto in merito da La Gazzetta dello Sport:

E restando agli esperimenti appare funzionale anche quello di Gianluca Gaetano regista (e in mezzo funziona meglio anche Ndombele). Il classe 2000 napoletano ancora non gioca tanti palloni come Lobotka - e la squadra deve imparare a fidarsi di lui -, ma ha dimostrato tatticamente di saper mantenere la posizione e anche di essere efficace nel pressing alto.