Futuro in Premier per Osimhen? Gazzetta: tre club lo corteggiano, la valutazione di ADL

"Le attenzioni per Osimhen non lasciano indifferente il club". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come il Napoli non ritenga incedibile il suo attaccante davanti ad una proposta monstre. In questo momento ci sono alcune squadre inglesi interessate al nigeriano

Osimhen

Futuro in premier per Osimhen?