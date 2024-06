Futuro Di Lorenzo, Conte lavora alla permanenza: c'è la data dell'incontro con Giuffredi

Ultime calcio - Il caso Di Lorenzo resta molto spinoso e da risolvere quanto prima. La volontà del giocatore è molto chiara, vuole andare via e l’ha fatto capire nettamente attraverso le parole del proprio agente Mario Giuffredi.

Di Lorenzo martedì l’incontro tra agente e Conte

Per il Napoli non esistono incedibili, ma il capitano ha creduto di essere un’eccezione. Adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono rapporti da ricucire e Conte è già all’opera. Infatti, martedì ci sarà un incontro con Mario Giuffredi, che cura gli interessi del giocatore. Molto del futuro di Di Lorenzo, passerà da questo incontro.

Giovanni Di Lorenzo