Napoli-Juve, Il Mattino: Gattuso stravolge tutto, torna il 4-2-3-1! Attacco e trequartista inedito

Napoli Calcio - In occasione della gara con la Juventus, Gattuso stravolge ancora una volta tutto, facendo al solito di necessità virtù: niente 4-3-3 per mancanza di pedine e ritorno al futuro o meglio al passato con il 4-2-3-1 messo da parte dopo il Bentegodi. E come trequartista ci sarà Lorenzo Insigne.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

Probabili formazioni Napoli - Juve