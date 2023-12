Formazione Juventus-Napoli, Repubblica: due novità per Mazzarri dal 1'

Ultime notizie Serie A - Giornata di vigilia per Juventus-Napoli e rifinitura a Castel Volturno per gli uomini di Walter Mazzarri. L'edizione oggi in edicola di Repubblica si sbilancia sulla formazione:

"Mazzarri ha le idee chiare e aspetta la rifinitura di stamattina per sciogliere gli ultimi dubbi. Ci saranno poche novità di formazione. Una potrebbe essere Juan Jesus come centrale difensivo accanto a Rrahmani. Il terzino sinistro sarà ancora Natan, in attesa del ritorno di Mario Rui che punta alla convocazione contro il Braga. In mediana riecco Zielinski. Il Napoli è quasi pronto e ha voglia di voltare pagina contro la Juventus".