Lille, Fonseca: "Napoli fortissimo, hanno usato una strategia intelligente! Scudetto? Seria candidata"

Notizie Napoli calcio. Questa sera andrà in scena l'amichevole Napoli-Lille allo stadio Maradona (ore 20). Sarà l'ultimo test per la squadra di Spalletti che poi proseguirà la preparazione dopo le feste natalizie in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter.

Lille intervista Fonseca

Di Napoli-Lille e non solo ne ha parlato Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma, che oggi allena la squadra transalpina. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

«Il Napoli sta andando fortissimo. Sia in Serie A che in Champions. È la dimostrazione di una strategia intelligente. Si può vendere giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono». Il Napoli vincerà lo scudetto?

«Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata».