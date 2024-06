Folorunsho pronto a prendersi il Napoli: ha caratteristiche fondamentali per Conte

Michael Folorunsho è tra le sorprese dei 26 scelti dal ct dell'Italia, Luciano Spalletti, per gli Europei. All'età di 26 anni, Folorunsho sa di essere nel pieno della propria espressione calcistica.

Conte pronto a lanciare Folorunsho nel suo Napoli

Come riporta Il Corriere dello Sport, lo aiuterà anche Conte, uno che stravede per calciatori simili, di grande forza fisica, aggressività, tuttocampisti in grado di correre anche per due. Il Napoli se lo gode, Folorunsho sarà uno dei tanti osservati speciali in Germania. Per Conte sarà una risorsa preziosa a centrocampo. Un giocatore tutto da scoprire che saprà ritagliarsi il proprio spazio con umiltà ed entusiasmo.