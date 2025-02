Flop attacco Napoli: il vuoto dopo Lukaku, in un dato è dietro due squadre in lotta per la retrocessione

Arriva l'analisi de Il Mattino che svela quelli che sono i numeri in casa Napoli con un problema evidente in attacco e una squadra che ha bisogno di costruire qualcosa in pi√Ļ anche nei singoli in zona offensiva.

Ad oggi il Napoli ha segnato 39 reti in campionato, frutto di 221 titi totali (90 nello specchio della porta). Contro l'Udinese gli azzurri hanno impegnato Sava appena quattro volte e nelle tre gare precedenti il rendimento è stato addirittura peggiore. Solo due tiri nello specchio all'Olimpico con la Roma, tre e tre contro Juventes e Atalanta. Non è certo un caso se il Napoli capolista per punti in serie A, sia addirittura decimo nella classifica generale dei tiri, preceduto da Cagliari e Como che sono in lotta per evitare la retrocessione. Magrissimo il bottino del Napoli di Conte che in estate ha deciso di puntare su un sol uomo per quanto riguarda il peso offensivo della sua squadra: Romelu Lukaku.

L'attaccante belga √® il catalizzatore del gioco del Napoli. Con le sue 9 reti √® il capocannoniere della rosa, ma la cosa pi√Ļ preoccupante √® quella relativa ai suoi sostituti, ovvero alle alternative in panchina. Con l'addio di Kvara (autore di 5 reti in campionato prima della sua partenza), Conte ha perso anche il secondo miglior marcatore tra i suoi attaccanti. Simeone e Raspadori, che sulla carta rappresentano le alternative a Lukaku, hanno messo insieme fin qui due gol in campionato: uno a testa.¬† Pochissimo. Praticamente una miseria, se si considera che uno come Simeone √® entrato praticamente in tutte le partite salvo quelle contro Monza, Lecce e Venezia. Certo, a volte ha avuto a disposizione appena una manciata di minuti, ma in ogni caso non √® mai riuscito a lasciare il segno. L'ultimo gol del Cholito √® datato 25 agosto 2024 contro il Bologna mentre quello di Raspadori (310 minuti giocati in campionato) √® arrivato alla fine di dicembre scorso ai danni del Venezia.