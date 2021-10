Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli. Rispetto alla sconfitta in Europa league contro lo Spartak Mosca, Spalletti farà dei cambi. In porta torna Ospina così come Rrahmani al centro della difesa. A centrocampo Anguissa affiancherà Zielinski e Fabian. In attacco Lozano al posto di Politano e Osimhen per Petagna.

Fiorentina-Napoli