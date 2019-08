Fiorentina-Napoli, la moviola di Gazzetta: giusto il rigore su Zielinski, l'ha deciso la FIFA! Bisognerà farci l’abitudine, vedremo tanti penalty così

Notizie Calcio Napoli - Dopo appena 6’ di Fiorentina-Napoli, la partita regala la prima «on field review» della stagione, che è anche il battesimo delle nuove regole sui tocchi di mano introdotte dall’Ifab e recepite dall’Aia con una circolare appena illustrata a tutti i club. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Massa viene richiamato al monitor da Valeri per verificare la punibilità di un tocco col braccio di Zielinski nell’area del Napoli. Il polacco è in marcatura su Castrovilli, quando il pallone gli carambola sul braccio destro, tenuto molto largo, comunque in una posizione innaturale, che le nuove regole puniscono sempre con un calcio di rigore, anche quando il pallone ha precedentemente toccato un’altra parte del corpo.

L’arbitro rivede le immagini e assegna il penalty nel rispetto del regolamento. Può piacere o no, ma così ha stabilito la Fifa. Bisognerà farci l’abitudine, col rischio che fino a quando non si abitueranno vedremo tanti rigori assegnati per tocchi del genere"