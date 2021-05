CALCIO NAPOLI - Per la Gazzetta dello Sport il migliore in campo del Napoli ieri a Firenze è stato Lorenzo Insigne. Il capitano ha avuto un 7,5 in pagella: "Dimostra grande lucidità quando ribatte in rete il rigore sbagliato. Serve a Zielinski la palla del 2-0 e centra due pali: E' un simbolo"