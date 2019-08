Fiorentina-Napoli, CdS: "Milik difficile parta per Firenze! Mario Rui avanti a Ghoulam, Koulibaly titolare!"

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli. Si avvicina la prima gara di campionato ed è tempo di fare i conti con le prime scelte di Carlo Ancelotti, che quasi sicuramente dovrà fare a meno di Arkadiusz Milik: sicuramente dal primo minuto, ad oggi appare difficile che possa addirittura partire con la squadra, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Milik salta la Fiorentina, difficile vederlo a Firenze

"«Lavoro parzialmente in gruppo»: ch’è come dire, trasferta parzialmente negata. Arkadiusz Milik avverte nell’aria il senso d’una precarietà ch’è nei fatti, stavolta nel fisico che risponde a metà e che solo con un miracolo, per il quale è praticamente impossibile attrezzarsi, lo spedirà in campo o sul treno che condurrà a Campo di Marte. Il penultimo allenamento sa di sentenza o di annuncio mascherato e dopo dodici giorni di «differenziato» è complicato pensare di essere in condizione per aiutare il Napoli, cercando di portarselo sulle spalle: è una vigilia da “dentro o fuori”, con la consapevolezza che sarà più probabile starsene a casa che mettersi in viaggio, e almeno ci sarà modo per fronteggiare la dolenzia e anche riflettere su se stesso, su ciò che ormai gli serve per uscire dagli equivoci in questa stagione che il Napoli vuole sia la sua. Il mercato l’ha distratto e l’affaticamento l’ha frenato, poi toccherà a lui".

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

Per quanto rigurda le scelte, l'edizione odierna del quotidiano sportivo nazionale è sicura: Mario Rui un filo avanti a Ghoulam, per il resto è il Napoli che si aspettano tutti, persino Koulibaly in mezzo alla propria area di rigore e con meno di due settimane di allenamento nelle gambe. Sul K2 tira, come sempre, aria buona".