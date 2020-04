Fiorentina, Milenkovic: "Coronavirus? Mi sono preoccupato per i compagni di squadra positivi, ho avuto paura. In mente mi resta un'immagine terribile"

Ultime notizie - Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Quanto è grande la sua voglia di tornare a giocare?

«E' tantissima, non è facile per uno sportivo rimanere così a lungo a casa»

Cosa le resterà di più di questa emergenza?

«Penso ai medici, agli infermieri, ai volontari, alle forze dell’ordine che pur stremati mettono la vita degli altri davanti alla propria. Poi l'immagine terribile dei carri dell’esercito che portano via le vittime da alcuni centri della Lombardia senza poter neppure ricevere l’ultimo saluto dei propri cari. E' fondamentale rispettare le disposizioni delle istituzioni e sostenere chi lotta in prima linea attraverso campagne come 'Forza e Cuore' promossa dal presidente Commisso e dalla Fiorentina»