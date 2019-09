Fiorentina, Commisso: "Non voglio più sentire cori contro il sud! Io calabrese, Montella napoletano: attaccare i meridionali è attaccare noi"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ve ne proponiamo uno stralcio.

Sabato c’è Fiorentina-Juventus, che a Firenze considerano “la” partita.

Lei non usa il termine civile a caso. Che cosa pensa dei cori sull’Heysel?

«Non voglio più sentirli né sull’Heysel né su Scirea. Si va contro i miei principi. E non voglio più neanche quelli contro il sud. Io sono calabrese, Joe Barone è siciliano, Montella è napoletano, attaccare i meridionali è attaccare noi. Non so chi abbia fatto quei cori, non li conosco, ma non voglio più sentirli. Ai leader della Fiesole dico: controllate i pochi che lanciano quelle urla. La Fiorentina è di tutti, mia, dei tifosi e della Fiesole. Quei cori e la violenza no»