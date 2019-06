Fiorentina, Antognoni: "Chiesa? L'obiettivo della nuova società è trattenere lui ed anche gli altri big"

Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna di Repubblica: "La volontà della società è quella di trattenere Chiesa per almeno un altro anno. Federico è un bravo ragazzo, un giocatore eccezionale che sicuramente ha un grande futuro davanti a sé. Sta bene a Firenze, è legato a noi e alla città, ha un contratto fino al 2022 e il presidente vuole tenerlo. Quando tornerà dalla Nazionale ne parleremo insieme anche a Commisso e il padre Enrico, col quale ho un ottimo rapporto. Non ho avvertito la voglia di andare via subito da parte del giocatore. Ma la volontà della Fiorentina non è soltanto quella di trattenere Chiesa: vogliamo trattenere anche tutti gli altri top che abbiamo in rosa"