Finale Argentina-Francia, la decisione a sorpresa della Rai su Adani

Notizie Calcio - Argentina-Francia, sarà questa la finalissima del mondiale in Qatar che si concluderà domenica prossima. Tutto pronto per l’evento, tra formazioni ormai fatte, terna arbitrale definita e anche telecronisti assegnati per ogni nazione. In Italia, a tal proposito, c’è una sorpresa: non ci sarà Daniele Adani per il grande evento.

Argentina-Francia, niente Adani in telecronaca

Dentro, piuttosto, la coppia composta da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. “Rimpianti per i commenti pieni di personalità e di narcisismo (e poca tattica) dell'ex difensore dell'Inter? Magari sì”, riporta Il Mattino oggi in edicola.

E ancora: “Domenica spazio Rimedio e a Di Gennaro: coppia classica della telecronaca all'italiana. Una specie di restaurazione”.