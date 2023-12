Filtra questa sensazione sullo spogliatoio: se confermato sarebbe grave

Notizie Calcio - Le gambe non vanno dopo nemmeno un’ora, ma nemmeno la testa.

Napoli, la sensazione di un gruppo appagato

Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, il calo sul piano fisico è evidente ma in generale la squadra è anche meno incisiva e battagliera rispetto al passato. Servirebbe un richiamo alla preparazione, ma non c’è tempo considerando che a dicembre si giocherà sempre. Inoltre è come se il gruppo si sentisse appagato, come se credesse di non poter fare di più e di meglio dell'anno scorso: sarebbe grave se così fosse come sottolinea il quotidiano.