Ferrario: "Koulibaly? I tifosi mi stettero vicini, dopo l’autorete fu scudetto con il Napoli"

Lunga intervista rilasciata da Moreno Ferrario all'edizione odierna de "Il Mattino": "Quando ho visto quella palla entrare alle spalle di Meret, ho ripensato subito alla mia autorete: avrei voluto esser accanto a Koulibaly per confortarlo, perché in quel momento ti crolla davvero il mondo addosso"

Certi ricordi non si cancellano."Non si cancellano, ma quello che ricordo con grande affetto è la reazione del pubblico:nessuno mi puntò l’indice contro. Fu in quel momento di grande amarezza, dopo che l’autogol decise la corsa scudetto della mia squadra, che ebbi la certezza che avrei vinto qualcosa a Napoli: non potevo lasciare quella gente senza un trofeo. Vorrei che anche Koulibaly avesse questa certezza: da una grande sfortuna può nascere una grande impresa"