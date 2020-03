Ferrari (avvocato): "In caso di eventi che compromettono i ricavi di una società, la remunerazione viene ridotta automaticamente del 30%"

Notizie - Luca Ferrari, avvocato dello studio legale Withers che assiste molti campioni e anche un tecnico come Klopp, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell'edizione odierna de La Repubblica. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La riduzione degli stipendi deve essere una misura concordata, altrimenti il club deve ricorrere al giudice. I giocatori comunque saranno ragionevoli. Va tenuto conto della regola generale contenuta nel nostro codice civile, in ipotesi di impossibilità della prestazione. Sia chiaro: siamo di fronte a un’impossibilità temporanea e parziale, dato che i calciatori devono mantenersi in condizione e rimanere a disposizione del club. Se le parti non trovano un’intesa, la legge prevede la possibilità di una riduzione proporzionale dei compensi, ma rimette la decisione al giudice. Per esempio, in forza di una clausola “nascosta” nei contratti. È all’interno del regolamento di condotta, che è parte integrante del contratto. L’articolo 3.3, di questo “regolamento” prevede che, in caso di eventi di gravità tale da compromettere “non occasionalmente” i ricavi della società, la remunerazione e i premi saranno rinegoziati in buona fede e, in caso di mancato accordo, si applicherà automaticamente una riduzione del 30% annuo per ciascun anno di durata residua del contratto. Non mi risulta però che faccia parte dell’accordo collettivo e per questo dovrebbe considerarsi inefficace nei confronti del singolo giocatore. Oltretutto si tratta di una previsione di difficile interpretazione: esclude il danno ai ricavi per “casi di forza maggiore”, quindi, se i ricavi sono compromessi in conseguenza delle disposizioni governative, non dovrebbe applicarsi".