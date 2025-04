Ferrante avvisa il Napoli: "Il Torino può essere una trappola! Avversario peggiore da affrontare, vi spiego"

Notizie Napoli calcio - Marco Ferrante, doppio ex di Napoli-Torino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport in vista della gara di questa sera:

Dunque Napoli-Toro è una trappola per Antonio Conte e i suoi ragazzi? «Sì. Può sembrare un paradosso, ma per me non lo è: oggi è peggio giocare contro il Toro che contro la Roma, di scena contro l'Inter. I giallorossi stanno facendo benissimo, ma hanno il fiato corto dopo una lunga rincorsa. I granata, in compenso, arrivano al Maradona spensierati e con la volontà di chiudere al meglio. Allo stesso tempo, però, sono liberi da qualsiasi ansia che possa riguardare la classifica. Questa è una componente chiave: anche l'Inter, quando giocherà contro il Toro, dovrà seriamente preoccuparsi».