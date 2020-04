Ferlaino demolisce Messi: "Più forte di Maradona? Fuori dal contesto Barça non ha fatto vincere nulla, Cristiano rispetto a lui fa la differenza"

Notizie calcio Napoli - Corrado Ferlaino ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Quanti sono i calciatori al mondo che cambiano, sul serio, la fisionomia di una squadra? Senza voler essere paradossale, ma Messi, altrove, farebbe vincere come riuscì a Maradona con il Napoli e l’Argentina? Ne dubito, perché fuori dal contesto Barcellona, con la sua Nazionale, non mi sembra sia riuscito ad ottenere risultati indimenticabili".



Lei sta demolendo sei palloni d’oro.

"Io sto esprimendo la mia opinione applicata alle verità. Perché non credo che Messi, inserito altrove, sia capace di far vincere a un club ciò che quel club non è stato in grado di conquistare fino a quel momento. Neanche Ronaldo ha portato la Champions alla Juventus, però le ha ridato in scioltezza lo scudetto che il Napoli le aveva quasi strappato. Ecco, questo tipo di giocatori fanno la differenza, gli altri si limitano a migliorarti un po’".