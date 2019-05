Ciro Ferrara: "Sarri alla Juve? Non ci vedrei niente di scandaloso. Ancelotti criticato oltre misura, ha fatto bene quest'anno"

Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere dello Sport



Sarri alla Juve la sorprenderebbe?

"Perché dovrebbe? Tutte le sue squadre vantano una chiara identità di gioco. Anche per questo motivo la Juve sta pensando a lui".



I tifosi del Napoli, nel caso, non ne sarebbero felicissimi.

"Ma Sarri è un allenatore, questo è il suo mestiere e, tra l’altro, lo fa benissimo. Non mi sembrerebbe una cosa scandalosa il suo eventuale passaggio alla Juventus".



Sarri e Guardiola, che amano il bel calcio, sono indizi di svolta per la Juve?

"Non penso si soffermino troppo sul gioco. Conosco l’ambiente, so che l’unica volontà resta sempre la stessa: la vittoria".



Ancelotti ha fatto ciò che si aspettava?

"Per me ha lavorato benissimo, ma non dimentico le critiche che ha ricevuto. Ne ho lette tante, troppe, e mi lasciavano sorpreso. Nei giudizi ci vorrebbe sempre maggior equilibrio".



Il mercato aiuterà il Napoli a ridurre il gap con la Juve?

"Tra le due squadre c'è ancora troppa distanza, eppure De Laurentiis, spesso criticato, andrebbe semplicemente elogiato. Il Napoli è tra le poche società non indebitate che riesce a conquistare stabilmente un posto in Europa. I tifosi vogliono vincere, ovvio sia così, ma il futuro è questo: mantenere i conti in ordine".