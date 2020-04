Feltri: "Lombardi e veneti, gli italiani più attivi: questa reclusione ha rotto le scatole"

Ultime Coronavirus - "Sono stanco ora esco e sia finita", è il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri sull'edizione odierna di Libero:

"Dopo circa un mese di clausura, imposta un tanto al chilo dal governo, gli italiani, lombardi e veneti in particolare, i piu? attivi, hanno il diritto di averne piene le scatole. E si vede, perche? ad onta dei divieti rigorosi, hanno cominciato a infischiarsene dei medesimi e hanno ripreso a uscire di casa. La ribellione e? contagiosa almeno quanto il coronavirus, e sono sicuro che entro Pasqua coloro che se andranno a spasso in citta?, facendosi beffe dei sacri comandamenti di Conte saranno numerosi, aumenteranno ogni di?. E non ci sara? sanzione che possa tenerli a cuccia".