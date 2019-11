Feeling Insigne-Mancini, Gazzetta: così ha recuperato il suo talento, tutto merito di quel Corridoio Vasariano

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come Roberto Mancini abbia inciso sulla rinascita di Lorenzo Insigne in Nazionale:

"Per Insigne, il Mancio ha creato una specie di Corridoio Vasariano che collega la fascia sinistra al centro area dove Lorenzo espone il suo talento: largo, può meditare il caro destro a giro o il taglio sul secondo palo, al centro può dettare l’imbucata o concludere, come a Zenica. I suoi accentramenti liberano la fascia per Emerson, altro “bambino” felice. E’ portato per attaccare? Allora, come in Bosnia, gioca quasi esclusivamente dalla metà campo in su, tanto la difesa scivola alle sue spalle per coprirlo. E anche qui, in difesa, Mancini ha assecondato le inclinazioni. Bonucci e Acerbi in campionato guidano reparti a 3. Grazie al modulo offensivo (3-2-5) possono impostare a 3 anche in azzurro e infatti intesa e rendimento crescono a vista d’occhio"