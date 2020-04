Feeling Gattuso-Manolas, Gazzetta: tutto nacque da un abbraccio a Cagliari. Il greco è un punto fermo del progetto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea il feeling tra Gattuso e Manolas: "L’abbraccio a fine partita a Cagliari fra Kostas Manolas e Rino Gattuso è di quelli che stritolerebbero tanti comuni mortali: per forza, determinazione e convinzione di entrambi. Abbracci, eravamo in febbraio, che ora possiamo solo sognare con le persone care. E mentre il mondo cambia e il calcio è ancora in attesa di capire quando potrà tornare a far rotolare il pallone, quell’abbraccio rimane un simbolo della ripartenza del Napoli che aveva innestato la quarta in campionato - tre vittorie consecutive - dopo esser rimasto per troppo tempo in folle perdendo contatto dalla zona Champions"