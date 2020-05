Fase 3, in hotel con mascherina e in fila indiana su treni e bus: ecco cosa ci aspetta

Ultime Notizie - I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione su quanto accadrà in questa estate post Covid-19:

"Mascherina obbligatoria praticamente ovunque, quest'estate: dagli hotel (almeno nelle parti comuni) ai parchi gioco tematici alle sagre di paese. Misurazione della temperatura agli ingressi. Distanziamenti di sicurezza per garantire dai rischi di contagio senza per questo rinunciare alle attività tipiche delle vacanze degli italiani.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all'unanimità, l'aggiornamento e l'integrazione alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. In particolare nella riunione di ieri sono state aggiunte le schede relative a numerosi settori tra cui campeggi, rifugi alpini, autonoleggi.

Ma anche informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Sui mezzi di trasporto pubblici fermo restando l'obbligo di mascherine, ci si dovrà sedere in fila indiana. Questa modalità consentirà, escludendo un posizionamento faccia a faccia, di ridurre la distanza interpersonale di un metro riempendo di più i mezzi, valutando anche, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità di installare separazioni removibili tipo plexiglass tra i sedili. Sui treni vanno eliminati i meccanismi di chiusura a tempo delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria. Sui taxi, massimo due passeggeri seduti sui sedili posteriori, con mascherine".