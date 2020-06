Fase 2, nuova ordinanza di De Luca. Ora si lavora per la revoca della mascherina

Notizie fase 2 - Nuova ordinanza del presidente Vincenzo De Luca in Campania. I locali restano aperti fino alle 02.00 di notte, ma è confermato lo stop della vendita d'alcol dalle 22.00. Via libera invece per l'accesso alle isole, il cinema all'aperto e ai parchi giochi.

Fase 2, addio obbligo mascherine in Campania?

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, ora si lavora per la revoca dell'obbligo della mascherina all'aperto. Nel frattempo il governatore esulta per il secondo giorno consecutivo senza positivi nella regione: "Un risultato straordinario dal punto di vista simbolico che ci dà coraggio e fiducia. Non c’è da illudersi, avremo sicuramente nei prossimi giorni l’individuazione di 1, 2, 3, 4 contagi e continueremo la nostra campagna di screening su alcuni settori in particolare. Occorre mantenere alta la guardia, rispettare le regole ed essere attenti ai nostri comportamenti, avremo casi qua e là ma nessun focolaio. Abbiamo fatto un lavoro importante".