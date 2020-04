Fase 2 Coronavirus, ripartenza posticipata per parrucchieri e centri estetici: la data

Ultime notizie - L'Italia intera continua la sua lotta contro il Coronavirus mentre si avvicina la cosiddetta fase 2. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola, però, tra le riaperture previste per il 4 maggio non c'è anche quella di parrucchieri e centri estetici dal momento che rientrano in quelle categorie professionali ad alto rischio di contagio. Per queste attività la ripartenza dovrebbe esserci in una data compresa tra l'11 ed il 18 maggio tenendo sempre conto dell’incognita legata all’andamento dell’epidemia. Per queste attività ci saranno obblighi sanitari, ovviamente, molto restrittivi con costanti attività di sanificazione, anche più volte nel corso della stessa giornata.