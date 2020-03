Faraoni-Napoli, Gazzetta: Roma molto interessata, può acquistarlo per 8 milioni

Ultimissime Napoli - Davide Faraoni nelle ultime settimane è stato accostato al napoli, ma secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarebbe la Roma sul calciatore: "Si tratta di Faraoni, che già a gennaio era stato cercato dalla Roma, come aveva ammesso lo stesso calciatore in una intervista. Cresciuto nella Lazio per poi passare a Inter, Udinese, Watford, Perugia, Novara e Crotone, a 28 anni nel Verona sta trovando la piena maturità, in una stagione in cui ha accumulato 24 presenze e 3 reti. Tra l’altro, nonostante la squadra gialloblù uscisse sconfitta dal confronto, proprio contro la Roma Faraoni era stato protagonista di una partita molto buona, che evidentemente lo aveva messo in vetrina agli occhi di Fonseca. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere acquistato per 7-8 milioni, anche se adesso ogni discorso è prematuro".