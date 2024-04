False maglie della Juventus, presunta truffa legata al fratello di Cristiano Ronaldo

Ultime notizie - Cristiano Ronaldo in aula per testimoniare su quanto accaduto riguardo la possibile truffa che potrebbe aver messo in atto il fratello del bomber portoghese riguardo la vendita di maglie false della Juventus.

Maglie false Juventus, Ronaldo in aula per testimoniare

Arriva la conferma del Corriere di Torino che parla di ciò che può accadere da un momento all'altro a Cristiano Ronaldo e la sua famiglia. False maglie della Juventus in vendita, Cristiano Ronaldo in aula per testimoniare su quanto accaduto. Ora le informazioni che custodisce Cristiano Ronaldo pare possano essere dirimenti per far luce su una presunta truffa legata alla produzione e commercializzazione di magliette somiglianti nella grafica a quelle della Juventus, a cui era stato però aggiunto il logo "CR7Museu".

La truffa delle maglie false della Juve di CR7, secondo il pm Elisa Buffa, l'avrebbe messa a segno proprio il fratello del bomber, Hugo Dinarte Santos Aveiro: nel processo infatti il fratello Hugo, legale rappresentante della Mussara Gestao de Espacos e Eventos LDA, è accusato di truffa.