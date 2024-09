Fallo sistematico su Kvaratskhelia, Il Mattino lancia l'allarme arbitrale

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia è uno dei punti fermi del Napoli di Conte. Dopo una stagione complicata (al pari dell'intera squadra), il fuoriclasse georgiano è tornato ad essere decisivo per le sorti degli azzurri.

Di contro, come riportato da Il Mattino, i difensori avversari sono tornati ad intervenire con maggiore veemenza pur di fermare la stella partenopea:

Il trattamento che gli riservano i difensori, però, è sempre lo stesso. Quando non è possibile fermarlo infatti - cosa che è tornata a capitare con una certa frequenza quest’anno - si usano le maniere forti con il fallo sistematico (non sempre sanzionato in maniera adeguata dai direttori di gara). Tant’è.