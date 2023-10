Fagioli, Tonali e Zaniolo saranno squalificati? Ecco cosa rischiano

Ultime notizie Napoli - La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di ieri, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Prima Fagioli, ieri Tonali e Zaniolo. Ne parla la Gazzetta dello Sport. Cosa rischiano?

La Procura della Figc sta indagando, deve verificare se ci siano gli estremi per la violazione dell’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva che si occupa appunto del “divieto di scommesse e obbligo di denuncia”:

“Lo stesso articolo al comma 3 parla di «squalifica non inferiore ai tre anni». Ma la sanzione può ridursi in caso di patteggiamento o collaborazione del giocatore sotto indagine. La Procura Figc dovrebbe notificare la chiusura indagini già tra un paio di settimane. Tonali e Zaniolo dovranno scontare l’eventuale squalifica in Premier League”