Notizie Calcio - Fabio Cannavaro potrebbe tornare presto ad allenare. Come riportato anche dal quotidiano Il Mattino, l'ex difensore ha appena ricevuto un nuovo invito dall'Asia per ripartire dopo la fine dell'esperienza a Benevento. Cannavaro infatti è finito nel mirino della Corea del Sud, che dopo la delusione in Coppa d'Asia hanno deciso di esonerare Jurgen Klinsmann. Dopo esser stato vicino al Besiktas e alla Polonia, l'ex difensore ha ricevuto anche la proposta della nazionale sudcoreana.