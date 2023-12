Fabio Cannavaro: "Si è visto subito che Garcia non aveva lo spogliatoio in mano. Mazzarri? Ho una sensazione"

Napoli Calcio - Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano La Stampa:

La Juve deve tenere il passo dell’Inter, il Napoli arriva proprio dalla sconfitta contro la capolista. Chi rischia di più nel big-match?

«Il Napoli. Perché ha perso quelle certezze che avevano fatto la differenza lo scorso anno: il gioco e la qualità che riuscivano ad esprimere hanno portato allo scudetto, ma ora si sono smarrite».

Affidarsi a Garcia è stato come fare un salto nel buio?

«Da subito si è visto che non aveva lo spogliatoio in mano, anche se arrivare dopo Spalletti non era facile».

Mazzarri ha debuttato con la vittoria a Bergamo, ma poi ha perso con Real e Inter…

«Mazzarri ha riportato un po’ di serenità, ma quelle sconfitte non aiutano e purtroppo la sensazione è che si sia perso definitivamente quel gioco che incantava tutti».