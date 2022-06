Fabio Cannavaro: "Koulibaly? Capisco ADL che deve far quadrare i conti. A volte per risparmiare rischi di spendere di più"

Calcio Napoli - Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

A Napoli c’è il dilemma Koulibaly: Spalletti lo terrebbe, il presidente parla di “vil denaro”.

«E ha ragione Luciano. Perché Kalidou è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato sostituirli. Capisco anche De Laurentiis che deve far quadrare i conti e non è semplice. Ma a volte per cercare di risparmiare, rischi anche di spendere di più»

Si è parlato di un suo futuro alla Salernitana...

«È bastato solo andare a vedere lì qualche partita. Ma a me il calcio piace vederlo dal vivo. Di vero c’è che sono amico con Danilo Iervolino, un imprenditore moderno e preparato che darà stabilità al progetto Salernitana. E mi auguro che porti nuove idee per il nostro calcio che non può dipendere solo dai diritti tv, deve trovare altre risorse»