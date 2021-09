Fabio Cannavaro a Tuttosport: "Spalletti è l'allenatore giusto per il Napoli. Spero un giorno di poter allenare la mia squadra del cuore"

Napoli calcio - Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport.

In serie A chi vorrebbe allenare?

"La squadra che vorrei allenare, oggi l’allenatore ce l’ha e sta volando in campionato… Sono napoletano, tifoso del Napoli e sono andato via da qui quando ero molto giovane, senza godermi come avrei voluto la squadra".

E Spalletti?

"Mi piace molto. Qualche anno fa sono andato a Roma per vedere da vicino i suoi metodi di lavoro. Mi intriga il suo concetto di fase offensiva ed è venuto anche a Coverciano per tenere una lezione. Conosce molto bene la A, tira fuori il meglio dai calciatori e riesce ad avere ottimi rapporti con le società. Ci siamo visti anche a Madrid, qualche anno fa. Finora a Napoli non ci siamo incontrati, ma penso che andremo a cena".