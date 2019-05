Fabian Ruiz, l'agente: "Felice di essere allenato da Ancelotti: è stata un'annata positiva per lui"

Rodolfo Orife, agente di Fabian Ruiz, alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La prima stagione in Italia è stata buona nonostante si fosse trovato in un ambiente nuovo. E' stata un'annata che l'ha fatto crescere molto. La prima convocazione in nazionale è stata un po' sfortunata perchè ha avuto un problema fisico che non gli ha permesso di debuttare. Speriamo possa andare diversamente in questa seconda chiamata. Fabian è molto felice di essere allenato da Ancelotti perchè gli ha dato molta fiducia sin da subito"