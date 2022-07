Rinnovo Fabian, CorSport: situazione delicata, possibile clausola da 30 milioni se ci sarà accordo

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Fabian è uno dei punti interrogativi del Napoli in vista della prossima stagione. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e tra un anno rischia di lasciare il club azzurro a parametro zero.

Fabian

Rinnofo Fabian-Napoli, le ultime

Del futuro di Fabian ne ha parlato il Corriere dello Sport, che ha fatto il punto della situazione confermando anche ciò che anticipammo su CalcioNapoli24.it circa la possibilità di inserire una clausola nel nuovo contratto in caso di rinnovo: