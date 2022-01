Napoli Calcio- Fondamentale. E' senz'altro definibile così il nuovo Fabian Ruiz nello scacchiere di Luciano Spalletti. Lo dimostrano i numeri oltre che i fatti, come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Fabian Ruiz vanta una percentuale del 90,8% di precisione nei passaggi, almeno una volta a partita in media mette un compagno in condizione di essere pericoloso, ha anche la visione di gioco e la qualità per tentare il passaggio lungo (3.9 a gara).