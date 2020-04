Fabian-Real Madrid, CdM: gli spagnoli spingono per evitare il rinnovo col Napoli, la cessione degli esuberi può finanziare il colpo

Ultime notizie mercato Napoli - Sembra inevitabile, allo stato attuale delle cose, un assalto a Fabian Ruiz da parte del Real Madrid nella prossima sessione di mercato. L'agente dello spagnolo, infatti, ha confermato due giorni fa di aver già comunicato al Napoli l'interesse per il suo assistito del club spagnolo, che spinge affinché non arrivi l'accordo per il rinnovo dal momento che l'intenzione del napoli è quella di inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria superiore anche ai cento milioni di euro. L'allarme Coronavirus potrebbe però cambiare i piani del Real e non solo, con le squadre che avranno tutte meno liquidità. Il denaro per sferrare l'assalto all'ex Betis Siviglia potrebbe arrivare dalla cessione degli esuberi dei "galacticos": Brahimi, Mariano Diaz, James Rodriguez, Bale, Nacho, Lucas Vazquez e anche Jovic, mentre Marcelo e Modric sono in bilico.

Fabian Ruiz