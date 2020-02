Fabian nel mirino di Real e Barcellona, Gazzetta: sentirà in maniera particolare il match di martedì, vorrà continuare a stupire

Ultimissime Calcio Napoli - Brescia è stata una tappa di avvicinamento all’evento di martedì sera, quando al San Paolo giocherà il Barcellona di Leo Messi, per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Una partita che Fabian Ruiz sentirà in maniera particolare, avrà di fronte uno dei due club (l’altro è il Real Madrid) che non ha nascosto il proprio interesse per le sue qualità. E da nazionale spagnolo qual è, il centrocampista del Napoli vorrà continuare a stupire, magari non tanto per le prestazioni (quella di ieri sera è stata a fasi alterne) quanto per le prodezze che riesce a garantire. Il sinistro a giro da fuori area, ormai sta diventando il suo colpo preferito. Ma è sul piano del rendimento che Fabian dovrà garantire qualcosa in più. Il tecnico Gattuso gli sta dando fiducia e lui sta ricambiando con una crescita graduale e con gol pesanti"