Il Mattino - Fabian firma o finisce ai margini: il Napoli ha già avvisato il suo entourage

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Fabian è uno dei punti interrogativi del Napoli in vista della prossima stagione. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e tra un anno rischia di lasciare il club azzurro a parametro zero.

Fabian Napoli

Fabian rinnovo Napoli, le ultime

Della situazione Fabian ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, confermando il pugno duro che intende usare il patron De Laurentiis in caso di mancato accordo: