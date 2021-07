Fabian-Napoli, Il Mattino: futuro in bilico, alla finestra c'è sempre il Real Madrid di Ancelotti

Notizie Napoli calcio. La sua Spagna sfiderà l'Italia di Insigne nelle semifinali di Euro2020, ma un'altra partita si sta giocando per Fabian Ruiz: quella relativa al suo futuro calcistico. L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto una sintesi degli ultimi aggiornamenti relativi all'ex Betis:

Da verificare quello che sarà il futuro di Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza nel 2023: uno dei prezzi pregiati del Napoli, tra quelli quindi che potrebbe andare via in caso di un'offerta ritenuta adeguata dal club azzurro. Potrebbe farsi avanti il Real Madrid che ha già mostrato interesse nelle precedenti sessioni di mercato