Cessione Fabian, Spalletti spera nella conferma: ADL richiede una cifra monstre nonostante la scadenza

Notizie Napoli calcio. Fabian-Napoli cessione o conferma a scadenza? Sono due le strade per il futuro del centrocampista spagnolo, visto che ad oggi il rinnovo resta del tutto fermo.

Proprio di Fabian ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, svelando anche la cifra richiesta da De Laurentiis per lasciar partire il giocatore. Ecco quanto riportato:

Chi invece potrebbe partire, a fronte di offerte importanti, è Fabian Ruiz. Lo spagnolo è il più in forse di tutti. Sì, perché il mercato attorno a lui è forte, anzi fortissimo. Sulle sue tracce ci sono le big spagnole (Real Madrid e Barcellona) e non solo. Potrebbe essere quindi la sua la cessione giusta per far quadrare i conti. Il Napoli non vorrebbe farlo partire per meno di 60 milioni di euro e allora si aspetta eventualmente che venga a bussare alle porte di Castel Volturno qualcuno disposto a versare questa cifra. Diversamente, invece, non si muoverà da Napoli, con il sommo piacere anche di Spalletti che proprio quest'anno ne ha potuto apprezzare la grande crescita.