Arriva Everton per Ancelotti, Tuttosport: sarà soffiato ad Arsenal e Tottenham

Ultime calciomercato - Everton Soares potrebbe essere il primo vero innesto per Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore il club sta spingendo con il Grêmio Porto Alegre per avere l’omonimo giocatore. I club di Premier lo stanno seguendo da un po’ e sia il Tottenham che l’Arsenal hanno spedito osservatori al suo seguito, ma pare che siano i Toffees al momento ad essere i più convinti del suo valore.

Everton è un esterno destro che può giocare su entrambi i lati, ed era nella nazionale brasiliana nell’ultima Copa América della scorsa estate. Il direttore sportivo dell’Everton, Brands, ha ammesso che la priorità in questo momento è un’ala destra, per permettere ad Ancelotti di schierare il 4-4-2 che il tecnico ha in mente. Dal punto di vista quantitativo, del resto, è noto che il club sta cercando di piazzare Cuco Martina e Niasse, mentre al contempo Ancelotti avrebbe dato il via libera anche per l’eventuale cessione di Sigurdsson. Brands ha aggiunto che per i conti dell’Everton al momento non è realistico aspettarsi un colpo superiore ai 60 milioni. Everton che nel frattempo ha ricevuto una offerta clamorosa: 35 milioni per un’opzione sui diritti di denominazione dello stadio, che verrà pronto nel 2023. Lo riporta Tuttosport.