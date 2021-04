Everton pronto a dare l'assalto a Meret: la condizione posta dal portiere per restare a Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Alex Meret nel mirino dell'Everton per la prossima stagione.

Alex Meret

EVERTON-MERET: LA SITUAZIONE

La rosea scrive: "Carlo Ancelotti è un suo estimatore dei tempi in azzurro e lo vorrebbe portare con sé in Premier League, all’Everton, mentre in Italia può nascere qualcosa con la partenza di un big nelle prime della classe. Sempre che, in uno scenario a sorpresa, a fare le valigie non sia proprio Ospina: soltanto in tal caso Meret resterebbe dov’è, al Napoli"