Everton-Ancelotti, Repubblica: il Napoli risparmierà un bel gruzzoletto con la rescissione, le cifre

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla risoluzione contrattuale di Ancelotti con il Napoli per poi legarsi all'Everton: "Il cerchio si sta chiudendo a tempo di record, a una settimana esatta dalla clamorosa rottura tra il Napoli e Ancelotti, consumatasi dopo la vittoria al San Paolo con il Genk di mercoledì scorso. Tecnicamente si era trattato di un esonero, con tanto di comunicato ufficiale da parte di De Laurentiis, in cui il presidente aveva dato il benservito a uno degli allenatori più titolati del mondo e l’aveva sostituito con Rino Gattuso. Ma s’era capito fin dall’inizio che ci sarebbero stati degli altri colpi di scena, che si stanno puntualmente materializzando ora con una separazione molto più morbida, simile a una risoluzione consensuale mascherata del contratto. Pure il club azzurro ha infatti interesse a liberare in fretta Re Carlo, per risparmiare i 6 mesi dello stipendio (oltre 3 milioni lordi) che avrebbe dovuto corrispondergli fino a giugno, più i 500 mila euro per non aver esercitato l’opzione per il rinnovo. Niente a che vedere con l’affare di dimensioni faraoniche che si prepara a fare l’allenatore passando all’Everton, certo. Però anche a Castel Volturno avranno l’opportunità per risparmiare qualche cosa e di mettere da parte un discreto gruzzolo"